台中市成功嶺302旅趙姓役男原是26日晚間7點多收假回營，時間到卻未歸，有消息傳出，趙男由友人駕車送回卻突持刀威嚇對方下車，後駕車逃逸，軍警追捕中。離奇的是，警方調查後未接獲相關報案，軍方則證實趙男未歸，並澄清趙男是趁友人下車抽菸間隙開車離去，非持刀威嚇，軍方已在雲林家中找到人，前往帶回中。

成功嶺26日晚間傳出義務役收假未歸事件，302旅趙姓役男原應在26日晚間7點多收假回營，時間到卻未歸，軍方即展開搜尋。

有消息傳出，趙男是由友人駕車接送至成功嶺3號門，趙男卻突持刀威嚇友人下車後駕車離去，行蹤不明，友人立即通報營區並由軍方聯繫家屬，家屬得知後同時報警，由軍警搜尋中。另更傳出趙男近來疑因簽賭欠債心情不佳。

不過離奇的是，經向轄區台中市警察局烏日分局確認，警方表示，烏日警分局未接獲報案，因該區與第四分局交界鄰近，再向第四分局詢問後亦未接獲報案；經詢問成功嶺確有士兵返營未歸部隊，目前由軍方處理中。

軍方證實，初步得知趙姓役男是2229梯、302旅義務役，原定26日晚間7點多收假返營，軍方即主動搜尋，目前已在趙男雲林家中找到人，前往帶回中。對於外傳發生持刀威嚇、心情不佳等詳細情形，軍方澄清，趙男由友人載回，是趁友人下車抽菸間隙駕車離去，並非持刀威嚇。