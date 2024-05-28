一名泰國移工阿強與女同事小美在建案工地頂樓工作時，阿強趁四下無人，移竟獸性大發，將小美壓在牆上，伸手入衣服內撫摸胸部及下體。小美氣得向老闆控訴，未料還被老闆開除，她氣得報警提告。法院審理後，判阿強10月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書，小美任職某家工程行時，某日與外籍移工阿強在建案工地頂樓工作時，阿強涉嫌以左手將小美脖子壓在牆壁上，再強行以右手伸入她衣服及內衣內，搓揉撫摸胸部，並隔著褲子撫摸下體。

小美氣得向老闆控訴，未料老闆竟說「怎麼可能」，不理睬也不幫她處理，當天還要小美開車送他去外地，小美委屈得沿路一直哭。當天晚上阿強則傳2則語音訊息向她道歉，但是她不接受，於是氣得報警。

阿強辯稱，是小美很大力的捏他的下體，時間大概不超過2秒，因為很痛，嚇一跳後下意識用右手推了她，並因此撞到牆壁失去平衡而跌坐在地，他當場就有跟小美道歉，但是沒獲得回應，後來傍晚又用LINE傳語音訊息跟她道歉。

而老闆則是承認對小美不滿、不相信她，還傳送「早安，我心裡想了很多，我這裡都是男生的工作，只有你一個女生實在是不方便，時間久了會發生事情，以後有女生要做我不會再請了，真的不合適，今天之後就不要再過來了」。

法官審理後認定，若阿強控訴是小美的問題，為何他要不斷道歉，還特地錄下道歉語音，因此不採信阿強的說法，依照強制猥褻罪，判處10月有期徒刑，全案仍可上訴。