此外，集團旗下既有工廠擴增包材設備及新增產品訂單，可提升稼動率，將可擴大公司營運規模。

宏全每股將配發股息5.35元，配息基準日訂為7月10日，現金股利發放日訂為7月26日。

針對ESG永續發展，宏全旗下工廠，包括台灣2025年、大陸2026年，及東南亞2027年，將完成溫室氣體盤查，預計2028年申請，並宣告科學減碳目標（SBTi）。

鄭雅文說，公司今年首季EPS2.61元，高於去年同期1.61元，為擴大營運規模，公司現在持續擴大爭取客戶合作；緊接著，公司許多工廠尚在建廠階段，如印尼KIIC廠、泰國宏信廠、越南2A廠，及台灣自貿廠，董事會均通過進行廠房建廠及設備投資。

鄭雅文透露，因應世界環保趨勢，宏全2019年已成立永續發展委員會，今年股東會後，將召開董事會決議，將永續發展委員會，提升至董事會轄下設置，負責監督公司在ESG目標與執行狀況。

另與會的法人股東，也關注宏全在科學基礎碳目標（SBT）中長期計畫，及後續提高再生能源使用比例目標、及未來使用回收料的規劃。

對此，鄭雅文說，目前公司在各區已積極導入溫室氣體盤查作業，待各廠全數碳盤查完成後，將進行及申請加入科學基礎減量目標（SBTi），公司目前聚焦於每年節電1％。

宏全的自貿廠自用1,500kWp太陽光電系統2024年底前完成發包作業，預計2025年啟動綠電採購，希望2030年再生能源達到10％使用率（RE10）目標，逐步降低灰電使用及用電碳排量。

宏全已投入低碳循環產品，如rPET瓶胚及標籤產品，去年占營收2％，依客戶需求及法令限制逐步鬆綁，現已成功推出30～100％食品級rPET瓶胚，近期更推出台灣首創的50％rPET標籤，及rHDPE瓶蓋等低碳環保產品。

宏全期望台灣盡早開放rHDPE瓶蓋使用於飲料生產，使飲料瓶、標籤、瓶蓋，皆能進入國內既有且完善的回收體系，真正達到循環永續。