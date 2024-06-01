大陸國務院關稅稅則委員會於5月31日公布第二批中止《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）部分產品關稅減讓的清單，共計有134個稅目進口產品，引發關注。國民黨前立委鄭麗文批，再次證明民進黨對於國際事務的陌生跟無知，「不知道說大陸工具箱、百寶箱太多東西」。

鄭麗文昨（31日）在中視《庶民大頭家》中分析，再次證明民進黨對於國際事務的陌生跟無知，已經到了令人荒腔走板、哭笑不得的程度，賴清德根本沒有經過深思熟慮，對於兩岸情形跟國際局勢事實上是完全不懂，只要獲得美國人開綠燈就以為可以放飛，不知道說大陸工具箱、百寶箱太多東西，一樣一樣拿出來。

鄭麗文認為，大陸一方面要制裁台獨，一方面也向國際釋出明確訊息，但行政院長卓榮泰回應，「我也希望國際任何組織的成員，要能夠習慣、適應國際組織裡的生活，不要隨便更改互動之間的規則」，讓她直言，「就知道他不及格，根本不知道自己在講什麼，今天ECFA中止會很意外嗎？」

鄭麗文並提到，前總統馬英九、國民黨立院黨團總召傅崐萁訪陸後，大陸4月底釋出所謂讓福建踩線團到馬祖，可見象徵意涵遠大於實質意涵，是一個明顯提示，但賴清德在520就職演說怎會大膽講兩國論時卻又提兩岸觀光、陸客、陸生也來台，令她感到哭笑不得。