大陸官方亟欲刺激房地產之際，市場反應卻不如預期。5月大陸百強房企銷售金額3224.1億元（人民幣，下同），年減33.6％；今年前5個月銷售金額更下降44.3％。分析指出，隨著各地相繼下調首付比例和貸款利率，預期6月成交總量將平穩增加。

財聯社報導，克而瑞數據顯示，5月大陸百強房企實現銷售操盤金額3224.1億元，月增3.4％，年減33.6％，單月業績規模繼續保持在史上較低水準。

從累計業績情況來看，今年1至5月百強房企銷售操盤金額為1兆4133.7億元，年減44.3％，降幅收窄2.5個百分點。

易居研究院研究總監嚴躍進分析，5月份房企銷售業績微漲，年降幅總體收窄，說明5月以來各類政策的推出，確保銷售數據沒有惡化。隨著5月份中下旬各類政策利多釋放，未來房企銷售數據有望回穩。

據中指院統計，今年1至5月，銷售額百億以上大陸房企33家，銷售額均值369.5億元。具體來看，超千億房企僅3家，分別是保利發展、中海地產以及萬科。

一位房地產行業分析師稱，一些相對穩健的房企，總體保持穩定的銷售態勢，而對其他房企而言，還需要加強銷售力度以提振公司業績。

5月17日，大陸多部委推出「一攬子」政策，大陸央行更發布三項房市新政。各地五月份也加大了樓市鬆綁力度。中指院分析師稱，相關房地產政策的實施，明顯提振市場信心，隨著核心一二線城市逐步落實各項措施，接下來市場有望進入政策效果兌現期。

克而瑞分析師表示，6月恰逢房企年中衝刺節點，房企營銷力度勢必有所加強。加上核心一二線城市相繼下調首付比例和貸款利率，預期6月成交總量或將穩中有增，絕對量有望創年內新高，不過由於去年基數較高，年增幅還將延續降勢。