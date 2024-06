羅尤美指出,5月是電子產業淡季,常被說成「sell in May go away」,金融市場也會呈現「休息」的樣子。從台股大盤來看,5月第一周的連日下跌看來的確如此,然而月中的「520行情」,加上NVIDIA輝達財報和股票分割計畫、黃仁勳訪台等,炒熱5月下旬的美、台股市AI類股。據羅尤美統計,超過200家S&P 500 企業在第一季財報中提到「AI」,平均出現次數高達11次,Meta、Google等大型科技公司甚至提到50次之多,都較上一季各財報出現的頻率多出非常多。

5月金融市場「該跌卻不跌」,美股財報近八成獲利優於預期且穩健成長,大型科技股再衝一波,搞的股票空倉難以安枕,就法人操盤的經驗來看,其實透過經濟數據拉動大盤向上的空間,看來少了很多。5月S&P 500中的11大類股僅科技股收漲,其餘全數下跌。羅尤美認為,盤勢呈現健康的類股輪動,即使科技股暫時漲多休息,其他類股順勢接棒領漲,顯示多頭可用之兵甚多,小資族改採類股輪動的策略比較可行,通訊服務、公用事業、消費耐久財等類股仍有雙位數獲利成長,建議投資人採取多元布局策略,看好創新成長(科技、生技)和淨零轉型(基礎建設、公用事業、氣候變遷),「恐高族」或許可以趁機提前進行配置。

另一方面,債券投資人面對「美國聯準會6月將不會降息」的殘念,和去年8月間大舉買入長期債券的興高采烈,成了對比。根據芝商所FedWatch 5月下旬數據顯示,預期首次降息時點為9月,預計今年全年度可望降息兩次。羅尤美認為,債券部位的價格雖然不漂亮,但沒有掩蓋持續有固定利息收入的事實,只是收息時間延長了,若有意在目前「較為安靜」的市場氛圍進入債市,投資策略上建議透過靈活配置的美國平衡型及精選收益複合債券型基金,網羅多元收益策略。

羅尤美也在節目中分享了一個有趣的觀察:4月期間美股跌勢連連,很多國際資金到處找尋新的可能獲利標的,意外流向中國股市,帶來中概股的「美麗4月」,讓沉寂許久的陸股重現活力。原本應在去年底召開的中共二十屆三中全會,預計將在今年7月份召開,重點研究進一步全面深化改革,羅尤美認為,這是後續觀察中概股走向的重要會議,尤其中概股影響新興市場部位。