蘇花公路台9線163K＋500、164K＋400（和仁至崇德路段）受大雨影響發生坍方土石流，緊急派員搶通。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

受鋒面影響，蘇花公路路廊局部對流雲系發展旺盛，和仁至崇德沿海有較強對流發展。交通部公路局表示，目前和仁至崇德段仍有間歇性降雨，今日晚間9時許蘇花公路台9線163K＋500、164K＋400（和仁至崇德路段）受大雨影響發生坍方土石流阻斷，已於晚間10時30分搶通。

公路局東區養護工程分局南澳工務段說明，開口契約廠商已於和仁至崇德完成人力、機具進駐，經即時投入進行即坍即清搶災，已於今晚10時30分搶通，後續配合保全持續加強對巡，如有路況將立即應變處置。

此外，有關用路人通報台9線144k和平路段發生落石、土石流乙事，經路巡查證路況正常。

公路局呼籲用路人，強降雨期間避免進入山區道路，後續如有封路訊息，將於封路前儘早公布。豪雨期間山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。