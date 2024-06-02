Stefanie Fackrell擁有超過15年為Google、蘋果及輝達等科技巨頭擔任招聘工作的經驗。看過數千份履歷後，她建議求職者若想迅速吸引人資的目光，撰寫履歷時千萬別做3件事。

據美國財經媒體CNBC報導，Stefanie Fackrell強調，一份履歷要能在10秒至60秒的時間內，以紙本格式來展現求職者的優勢，敘事方式要能引人入勝，並盡可能清晰簡潔，才能在眾多人選中勝出。

Stefanie Fackrell表示，履歷上應該列出工作成果，並夾雜一些工作職責，而不是列出每天的工作職責，因為人資想看到的是求職者完成哪些具體項目，又為公司帶來哪方面的發展。

其次是別讓履歷太花俏，盡量使用簡單明瞭的表格，讓求職者的工作成績清楚展現。Stefanie Fackrell表示，與其用色彩豐富的圖表讓人資看到眼花，還不如選擇「無趣」的方式，「沒有顏色、沒有圖表、沒有圖片」。

最後就是日期的呈現方式。Stefanie Fackrell指出，在列舉過去工作經歷時，求職者可能只會寫出年分，例如在2021年到2022年待過某家公司，但是「2021年12月到2022年1月，與2021年1月到2022年12月」，兩者其實差異頗大。她建議要把年份與月份都寫清楚，才不會讓人資猜測求職者是否特意要避談某些事。