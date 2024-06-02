新北市47歲黃姓女司機，今（2）日凌晨駕駛小貨車至樹林區柑園街二段，不料，黃女疑似操作不慎，頭部遭貨車的升降尾門夾住，警消獲報到場，黃女因傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，緊急使用油壓器材破壞車門、協助脫困並送醫，目前仍在醫院搶救中。

據了解，凌晨2時許，新北市消防局接獲民眾報案，指稱樹林區柑園街二段發生意外，警消獲報到場時，發現黃姓女司機的頭部遭貨車升降尾門夾住，當場無呼吸心跳，現場人員立即使用油壓器材破壞車門，將黃女救出、並送往三峽恩主公醫院急救，經搶救後已恢復生命徵象，目前仍在醫院觀察中。