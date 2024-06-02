台灣是南島語族的發源地，花蓮作為全台原住民族人口最多的縣市，為此啟動南島極境建誼計畫，4日將由縣長徐榛蔚率領由專家學者、原住民表演藝術者及工藝師組成的參訪團，出訪夏威夷參加太平洋藝術節，期待與南島地區各國交流，深化雙方友好關係。

花蓮原住民是南島民族的一份子，彼此間具有一定的連結，花蓮縣政府去年透過「南島極境建誼計畫」，成功赴大溪地、紐西蘭等太平洋南島民族國家，與當地族人交流並建立良好友誼，去年還成功邀請大溪地2022 Heiva i Tahiti 職業組別冠軍隊Hei Tahiti到花蓮參與聯合豐年節，與花蓮鄉親同歡。

縣長徐榛蔚指出，台灣是南島語族的發源地，承載太平洋南島民族的歷史與文化，對南島語系的形成與發展具重要意義，花蓮是全台灣原住民族人口最多的縣市，與南島民族有著深厚的歷史與情感連結，因此和太平洋南島民族國家交流是縣府重要的施政目標。

她說，此次出訪夏威夷對縣府來說是全新的重要里程碑，今年組團共33人，同時遴選補助13人，一同前往夏威夷參加第13屆太平洋藝術節，透過與南島地區各國近距離的交流，落實深化友好關係，擴大花蓮在太平洋南島影響力的重要契機，推展在國際文化交流領域的重要續航點。

徐榛蔚表示，希望透過參加太平洋藝術節期間，與各國代表團交流彼此的音樂、舞蹈、藝文等，也能藉此宣傳今年7月將在花蓮登場的太平洋南島聯合豐年節活動，讓全世界看見花蓮豐富的文化底蘊與軟實力，促進彼此間的經驗分享與資源交流，為未來友好關係與合作打下堅實基礎，凸顯台灣及花蓮在太平洋南島中的重要地位。

縣府表示，出訪團4日將由縣長親自率團啟程前往夏威夷，期待在大家共同努力下，落實「花蓮走向世界，世界走進花蓮」的標，讓花蓮成為南島的故鄉，南島國家必到訪的城市。