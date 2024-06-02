佳冬鄉除了端午立西瓜，還有西瓜大胃王趣味競賽。（佳冬鄉公所提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣佳冬鄉端午立西瓜比賽，今年擴大規模舉辦，10日中午將在石光見廣惠宮前道路登場，日前開放網路報名即秒殺，另外還有西瓜大胃王趣味競賽，則從2日上午10時開始網路報名。

端午節各地都有立雞蛋的應景遊戲，佳冬鄉不立雞蛋改立碩大的西瓜。佳冬鄉石光見不是西瓜產地，但全台6成瓜苗都出自當地，佳冬鄉民6年前發想結合鄉內西瓜產業，在石光見廣惠宮三山國王廟前舉辦全國首創的端午立西瓜，4年前前進台北凱達格蘭大道，打響「西瓜原鄉」名號，後來遇到疫情停辦，睽違4年今年復辦。

佳冬端午立西瓜的規模，更從2018年的168顆、2019年的520顆，擴大到今年的730顆，日前網路一開放報名，不到半小時就額滿。

除了別出心裁的立西瓜，在炎炎夏日還有清涼的吃西瓜大賽，從2日上午10時開放網路報名（https://www.beclass.com/rid=284d8d9665a772ea8c46）。活動當日分為20組，一組2人，端午節當日上午9點開始，同時由20組進行比賽，各組看誰吃得多為競賽標準，每組先提供半顆西瓜，比賽計時5分鐘，哨音響起應立即放下湯匙停止繼續挖西瓜，取一名吃最多者獎金3000元。

佳冬鄉公所表示，為推動地方創生、改變農村產業經營模式，疫前在鄉內舉辦端午立瓜活動，民眾反映熱絡，更造成轟動、報名時早早預約一空，疫後國內旅遊風氣復甦，今年適逢龍年，以「雙龍搶瓜慶端午、西瓜原鄉現風華」為主題，辦理「佳午西瓜節」在地產業文化推廣行銷活動，促使大眾更認識佳冬西瓜產業，為佳冬地方創生奠定基礎。

佳冬鄉公所說，石光見是佳冬石光、玉光兩村合稱，多數鄉親從事西瓜育苗嫁接及種植工作，種植時依據全台適合種植的時節，租賃合適的大面積河川地或休耕地種植西瓜，足跡涵蓋全台，待成熟採摘後再載回佳冬販售，可謂西瓜界遊牧民族，目前全台約60％以上西瓜均出自佳冬鄉民栽種，故有「西瓜原鄉」之稱。