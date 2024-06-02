大陸乘聯會秘書長崔東樹日前發文稱，近期大陸新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度，2023 年已達到全球市佔率 64％，如今看到2024年1到4 月繼續保持64％市佔，甚至單看4月已上升到 67％。

另在境內表現上，粵港澳大灣區車展1日揭幕首日，多家新能源車企同時披露5月的成績單。小米汽車通過官方微博發佈5月新車交付量資料，共交付新車8630輛。小米創辦人雷軍說，將確保6月單月交付1萬輛，全年保底交付10萬輛，衝刺12萬輛。

而理想汽車出現銷售回暖，顯示5月交付新車3萬5020輛、年增率23.8％，甚至前5月也已累計交付量14萬1207輛。華為常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長余承東也說明鴻蒙智行的最新資料，今年統計到5月19日，鴻蒙智行總銷量突破13.4萬輛。

在全球表現上，根據IT之家報導，去年大陸純電動車市佔達到62％水準，今年1到4月的純電動車市占約為59％、表現相對平穩。同時看到大陸在世界的油電車市場更呈現超強表現，去年全球市佔上升到69％的水準，今年前4月更來到71％。