一輛停放在高雄苓雅區住宅大樓地下室的千萬保時捷轎車，遭3名惡煞持球棒狠砸，車窗玻璃、車燈全被砸碎，其中1人錄下影片將畫面貼上網，引起警方關注前往逮人，原來是保時捷車主與3名砸車友人口角的洩憤行為，車主低調不願提告，但警方仍依毀損罪嫌將3人移送偵辦。

根據民眾上傳「黑豪家族」平台影片，一輛新車要價570萬起，最貴版本突破1170萬的保時捷Panamera（暱稱「帕拉梅拉」）4門轎跑車，停放於高雄苓雅區某住宅大樓地下室，卻遭3名惡煞闖入，其中1人持球棒狠砸，把車窗、車燈全砸碎，車身鈑金也被砸到凹陷，還留言嗆聲「車08雜的不爽」。

因影片在網上流傳，驚動警方主動查緝逮到3名男子，發現事發時間在5月31日晚間9點，25歲的吳姓男車主卻不願提告，原來是吳男與3名友人酒後起口角，其中1人慫恿其餘2人前往吳男停車處砸車，最後由1人持棒砸車、另1人則持手機拍攝上傳網路。

警方表示，雖車主不願提告，但砸車行為已違反刑法毀損罪，於6月1日將3名砸車男子逮捕後，依法將砸車的27歲黃男、拍影片的25歲林男，以及教唆砸車的25歲韓男移送偵辦。

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