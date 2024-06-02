高雄一名7旬老翁下雨天開車，左轉過程差點轉進輕軌軌道，左側車輪卡在緣石動彈不得，影響列車通行約1小時，高捷公司立即啟動公車接駁旅客。（警方提供／任義宇高雄傳真）

近日高雄時常下起大雨，高雄一名72歲陳姓老翁，今（2日）晚7點疑似因下雨視線不佳，於左轉過程不慎將車輛碰撞到輕軌軌道旁緣石動彈不得，影響輕軌通行超過1小時，高捷公司立即派遣公車啟動接駁，事故於8點23分排除恢復通行。

據了解，陳翁今天晚間7點左右，開車行經建國三路欲左轉大順三路，左轉過程疑視線不佳，不慎碰撞到輕軌軌道旁緣石，車輛左側2輪全卡上緣石，車頭保險桿更因碰撞脫落，陳翁則因此左側肩膀有輕微挫傷所幸無大礙。

陳翁車輛卡住影響輕軌列車通行，高捷公司表示C31聖功醫院站至C33凱旋公園站間，輕軌暫時無法通行，立即啟動公車接駁旅客，直到晚間8點23分將陳翁車輛拖離後，輕軌恢復正常運行。

苓雅分局警方表示，初步分析事故原因為陳男未注意車前狀況，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判，惟陳男駕駛自小客闖入輕軌軌道，已違反大眾捷運法第50條1項3款規定，自小客闖入大眾捷運系統之路線，可處新臺幣1500元以上7500元以下罰鍰，已由捷警隊製單舉發。