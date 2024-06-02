新竹縣消防局2日深夜10時32分接獲台鐵人員報案，指湖口鄉德興路平交道往北380公尺處，有民眾遭火車撞擊，消防局派遣湖口救護車前往現，消防人員在深夜11時08分回報，遭火車輾過的男子已明顯死亡，身分不詳，交由鐵路警察調查處理中。

★《中時新聞網》關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。