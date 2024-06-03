想開課程，或是讀書會小聚、甚至是開小型音樂會，卻又不想在太制式的場地舉辦，位於五權一街、湧脈文化催生的「光合知間」，正可以滿足上述需求！執行長姚旭展指出，光合知間是一個小而美的多功能使用空間，在這裡，沒有OA座椅、沒有紙杯，只有適合不同飲品的瓷杯及玻璃杯，還可以用50元享用自助吧的手沖咖啡或茶飲。

今（2）日「光合知間」開幕茶會暨「張志輝攝影展」開展，現場賀客盈門，有特別為「光合」提字的書法名家李峰、沙雕藝術總監陳漢中、藝術家蕭璽、市政顧問林政夫、MILAS米那斯安心生鮮超市執行長吳舶誌、建築師蕭森、艾莉雅智能電熱董事長陳嘉濱、開祿咖啡總經理王秉文、羿麗智能創見總經理黃維文、想辦法愛心公益協會理事長鄭博仁、暢銷料理書作家煮廚食間Rachel老師、睿璞國際陸冠丞、弄堂人文品牌策略顧問黃聖凱、火石品牌策劃總經理黃彧旋等人共襄盛舉。

主辦單位特別邀請清境秘密花園百合傳愛的張姵淇，以及南投竹山全美商店主理人吳兆咖，一起展銷百合花及小農特產；「MILAS米那斯」安心生鮮超市贊助提供鱸魚淡菜湯、熟白蝦、澎湖厚切蝦餅等食材，現場使用3Dih感應爐及無毒鈦鍋烹調，吃過的人對美味海鮮均讚不絕口。

今日開幕上午，特別邀請知己曾寶明以吉他彈唱多首經典歌曲，現場宛如小型音樂會，讓人聽得如痴如醉；開幕日下午，展開光合知間的第一堂課「對的~幸福密碼」，由芙蕾亞－林瀅瀅指導為每個人密碼解析，手作屬於自己的水晶能量手環。

未來光合知間，還有「生態瓶的手作課程」、「輝玩不可的攝影課」，以及流動畫、鹿角蕨、咖啡烘焙、茶則手作課程等，相關課程內容資訊可至「光合知間」的FB專頁查詢。

策展人楊明祥指出，「光合知間」開幕推廣期間預約「租4贈1時段」，無論是當講師的人、想學習成長的人、想開會小聚的夥伴們，這裡配備頂級的羿麗智能創見3Dih感應爐，現場可以烹飪辦私廚、餐酒會，也適合桌遊、讀書會及小型音樂會，空間使用多功能。