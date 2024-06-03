保德信分析，回顧整個5月外資對於亞股的態度，在美股續揚激勵，亞股中與AI具有高度關聯的台股，成為外資最積極回補的市場，單月買超金額超過27億美元，另外，馬來西亞也獲得逾4億美元資金挹注。

本週二COMPUTEX將登場，輝達執行長黃仁勳上週抵台，宣布攜手9大重點台廠供應鏈，打造Blackwell架構的系統，推動下一波生成式AI發展，激勵台股週一熱情回應，指數強彈362.54點，漲幅1.71%，終場指數收在21536.76點。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，黃仁勳除了介紹新平台Blackwell GPU，也首度揭露下一代平台名稱「Rubin」，預期將在2026年進入量產。輝達上週股價一度突破1100元並帶動市值直逼3兆美元，市場預估AI數據中心總潛在市場2027年將增加至4000億美元，進入2030年將進一步擴大至1兆美元，大部分市占將由輝達拿下，同時Blackwell GPU晶片、CUDA軟體平台及車用業務將推動另一波大規模成長。

至於COMPUTEX亮點，廖炳焜分析，本屆有超過400家新創企業參展，主題涵蓋半導體應用、人工智慧、綠色科技、智慧移動等，另外AI PC亦為本次展出的焦點，大會將邀請產業代表就AI PC趨勢、發展、應用等主題發表相關演講，市場預期到了2026年AI PC滲透率將超過半數，相關記憶體、PCB、電源供應器、高速傳輸、散熱等相關族群在規格升級的潛在動能帶動下，料將同步受惠。

廖炳焜認為，台股已連續4個月收漲，多方架構未變，資金多以電子股為主流，近期電子族群成交金額占比在7成以上，搭配科技相關議題續熱，後市展望偏向樂觀，進入6月之後可留意股東會旺季相關，其營運展望與股利政策將牽動投資情緒。