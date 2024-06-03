關於歐央降息，路透社整理5個市場最想知道的問題如下：

1.歐洲央行本周終將降息嗎：考量到有多少央行決策官員幾乎異口同聲釋出6月降息的信號，因此6月降息25個基點的可能性最大。

2.6月之後的利率路徑為何：不確定性頗高。

3.對歐央而言，薪資加速增長的麻煩有多大：經濟學家認為問題不大。

4.歐元區經濟持續增強：這也不必擔心。

5.歐央最新發布的預測：該行估將小幅上修經濟成長與通膨預測，但這應該不致於阻撓其通膨率將在2025年底重返目標的預期。