輝達執行長黃仁勳（2）日於台大演講，分享AI將如何帶領全球新產業革命，他在演講中多次提及台灣，表示輝達的一切從台灣開始，對台廠供應鏈充滿感謝，並將逾40家合作夥伴LOGO放上背板。（3）日台積電、鴻海、廣達、聯發科、英業達、和碩等「輝達概念股」帶頭衝鋒，勁揚2~5％不等，帶動台股終場大漲362.54點，收在21,536.76點。

持有眾多「輝達概念股」的國泰台灣5G＋（00881）同步受惠，單日大漲近2％，收在22.99元，股價再創新高，漲幅更領先中信關鍵半導體（00891）、群益半導體收益（00927）、野村台灣新科技50（00935）等多檔科技ETF。

法人表示，00881是台灣科技ETF的先鋒，成分股皆為台灣科技股龍頭，在本次黃仁勳點名的供應鏈中，就持有台積電、鴻海、聯發科、廣達、聯電、台達電、緯創、欣興、和碩、英業達、仁寶、京元電共12檔，占比合計78％。

除了今日表現強勢，00881近3個月含息報酬率高達16.51％，近1個月則有6.76％，都是科技ETF中最佳，表現不俗。在本次黃仁勳「報明牌」助攻下，也有望再延續強勢表現，股價持續創高。