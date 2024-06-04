台北國際電腦展開跑，輝達執行長黃仁勳發表演講，暢談人工智慧AI潮流下的產業前景與未來，他的演講內容圍繞3大主題，新世代「Rubin」GPU平台、NVIDIA NIM生成式人工智慧微服務及數位人類題材等。對此，前立委郭正亮3日就表示，「事實上他在台大演講聽最後2分鐘是滿感動的，因為台灣真的就是AI硬體的重鎮，賴清德在就職演說都說要推動台灣成AI之島，那有沒有很奇怪，為什麼賴清德跟黃仁勳見不上面？」引發討論。

郭正亮3日在政論節目《新聞大白話》中表示，「其實絕大多數台灣人都以黃仁勳為榮，誰會去攻擊他？這攻擊也太無聊了」，郭正亮指出，「事實上他在台大演講聽最後2分鐘是滿感動的，因為台灣真的就是AI硬體的重鎮，事實上輝達幾乎都在台積電下單，這是事實，本來就是共生的關係」，郭正亮坦言，「台灣現在能夠直接打電話，搭上美國大的科技公司的CEO或是高級幹部已經越來越難了，所以黃仁勳、蘇姿丰當然是台灣的寶貝，我們就可以比較容易得到第一線的消息」。

而郭正亮接著分析，「我們現在都在講AI對台灣很重要，賴清德在就職演說都說要推動台灣成AI之島，那有沒有很奇怪，為什麼賴清德跟黃仁勳見不上面？為什麼都是見美國政客？」郭正亮最後點出，「因為他們不想捲入兩岸的糾紛，因為他們都是跨兩岸的，黃仁勳怎麼可能會不在乎大陸市場？所以你就知道當你把兩岸弄的那麼緊張的時候，人家很難做人，人家也要做大陸的市場」。