●美國財經網站CNBC表示，谷歌母公司Alphabet正在裁撤谷歌雲端部門多位員工。據悉，業務成長最快之一的谷歌雲端，被裁掉的包括訊息，銷售、諮詢以及工程等不同職務，少說有100位。自2023年初以來，谷歌一直在瘦身裁員。5月時，谷歌才裁減了至少200名員工，應該在2024下半年會減少裁員數。

●2021年初，在社交網站Reddit內的炒股平台WallStreetBets（WSB）鼓吹散戶大舉買入多檔迷因股（meme）而聲名大噪，網名叫做咆哮小貓（Roaring Kitty）的當紅散戶網紅Keith Gill，日前，社群媒體上公布截圖，表示自己有500萬股的GameStop。這家美國電玩遊戲業者，股價狂漲21%，但光是在過去1個月，股價就已飆升72%左右。

●矽智財大廠ARM預估，5年內使用Windows頁面操作的個人電腦，將有半數會裝載ARM設計的晶片。5月時，微軟宣布與ARM合作，推出配置ARM所設計的晶片，並以Windows系統操作的PC。根據了解，ARM晶片初期由高通生產，但日後可能另尋其它家。

●美國爆料新聞媒體Business Insider指出，微軟將裁減至少1500位在雲端服務部門Azure的員工，操作員與工程師可能受到波及。另外，微軟也要減少部分在混合實境（MR）的員工數，但會繼續銷售擴增實境（AR）所使用的頭盔產品HoloLens 2。