大型權值股中的台積電(2330)股東會登場，早盤股價拉回；聯發科(2454)、鴻海(2317)聯袂走低，金融股中的新光金(2888)、國泰金(2882)亦翻黑，稍早加權指數跌點擴大至百點。櫃買指數逆勢揚升，富喬(1815)、典範(3372)、捷波(6161)、新漢(8234)紛紛上漲，台股跌幅逐漸收斂。

分析師指出，台股今開低震盪走低，中小型個股上漲家數較多，大型權值股拉回修正，加權股價指數下跌主要是由台積電翻黑所導致，現在台股位階還是算強，不用擔心會崩盤。中、小型股衝衝衝，預期台股6月行情將由中型個股擔任主攻手。

盤面上，台積電股東會，董座指出近期股價強勁，將續為股東創造最大價值，今開低後，隨即翻紅守在平盤上方；精英(2331)延續昨日力道，觸漲停41.45元；黃仁勳點名供應鏈名單，今仍見多頭買單，醫揚(6569)、曜越(3540)皆鎖在漲停板；創意(3443)外資升目標價至1830元，盤中漲3.5%，小型股多頭攻勢強勁，典範、捷波攜手攻上漲停板鎖住，新漢也試圖攻頂。

中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示，2024台北國際電腦展(COMPUTEX)本周登場，今年以「AI串聯、共創未來」(Connecting AI)為主題，聚焦AI伺服器、AI PC等各種新創應用，帶動科技產業加速布局，有助挹注台股AI股概念交投熱絡，後市表現可期。本周另一重點則是台積電股東會，市場關注公司營運展望、半導體景氣等議題，目前AI仍是長線趨勢，周線修正提供更好的進場成功，投資人不妨採取逢低買進策略布局相關ETF，以搭上AI商機行情。

張圭慧表示，5月台灣加權指數上漲777.62點，漲幅3.81%，月線連4紅，創下3年來最長連紅紀錄，惟在最後一個交易日下跌190.26點，收在21174.22點，單周下跌391.12點，周線終止連5紅。