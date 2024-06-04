●華爾街調研單位Yardeni認為，美股仍處於牛市開始的早期階段。美國生產力可望續強，目前美股情況跟1920年代有相似之處，美股並不一定會像近一個世紀前那樣狂跌。因此，預估目前在5283點的標普500指數，2024年底將上看5400點，2025年將到6000點，2026年續漲至6500點。美國1920年代，經濟繁華，股市一片大好，從美股賺錢很容易，沒人注意什麼是風險，導致1929年出現大股災。

●摩根大通指出，從總體經濟層面來看，美國經濟成長即將趨緩甚至步入衰退期。過去一年失業率上升、房屋銷售量下滑，以及兩年期的美國公債殖利率出現倒掛等，不過，美股卻愈漲愈高。投資人在6月時，應該把重點放在聯準會的貨幣政策決議上。

●分析師預估，聯準會可望在9月調降利率，除了3日的製造業數據外，7號的5月非農就業資料也要留意。雖然4月核心PCE通膨資料不足以證明聯準會很快就會降息，但從近期報告來看，美國經濟正在軟著陸，故最有可能是在9月降息。

●美國銀行（Bank of America）表示，半導體行情還沒結束，人工智慧AI的話題，有機會進一步推升晶片類股，高峰期可能延燒至2026年中。藉著人工智慧的題材，費城半導體指數（SOX）今年以來已大漲26%。美銀認為，美股近期回檔可能是美國大選或貨幣政策等不同原因所影響，但後市還是可以期待。NVIDIA與Broadcom都是好標的，目標價依序是1,500美元以及1,680美元。