台積電股東會提問環節，股東詢問是否有回購計畫，另外，股價位於高檔是否有分割計畫；台積電董事長劉德音霸氣回覆，股價還沒這麼高！會持續努力；至於分割計畫，財務長黃仁昭強調，證交所已開放零股交易，對股票分割需求沒這麼高。
劉德音進一步分析，台積為重資產公司，資本支出消耗部分收益，因此並無股票回購計畫；加上台積以可持續性為原則，將直接與股東共享利益，直接發放現金股利將為最直接之方式。
針對競爭對手追趕，劉德音強調，將尊敬每位競爭對手，現在著重的是進步的速度，台積電將比其他人更快速！
台積電股東會提問環節，股東詢問是否有回購計畫，另外，股價位於高檔是否有分割計畫；台積電董事長劉德音霸氣回覆，股價還沒這麼高！會持續努力；至於分割計畫，財務長黃仁昭強調，證交所已開放零股交易，對股票分割需求沒這麼高。
劉德音進一步分析，台積為重資產公司，資本支出消耗部分收益，因此並無股票回購計畫；加上台積以可持續性為原則，將直接與股東共享利益，直接發放現金股利將為最直接之方式。
針對競爭對手追趕，劉德音強調，將尊敬每位競爭對手，現在著重的是進步的速度，台積電將比其他人更快速！
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