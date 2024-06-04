台北國際電腦展今（4日）正式開跑，除輝達執行長黃仁勳現身逛展吸引人潮簇擁外，總統賴清德、經濟部長郭智輝、數部位長黃彥男也到場支持。賴清德致詞時，特別感謝黃仁勳捐贈第一台超級電腦給台灣，也感台積電支付營運費用，並說政府將建立屬於台灣的資料中心，並建置超級電腦提供產、官、學、研使用，培養產業所需人才，讓台灣成為「人工智慧島」。

賴清德上午參觀台北國際電腦展（COMPUTEX）致詞時表示，今年台北國際電腦展非常特別，還沒有開幕，就已經是各方矚目的焦點，主要原因當然是全球科技界最具重量級的巨星，都紛紛來到台灣，好比2天前黃仁勳在台大體育場有一場座無虛席的演說，昨天超微（AMD）執行長蘇姿丰也發表精彩演講，感覺每一天都有巨星在表演，現在台灣上空簡直光芒萬丈。他特別要代表全體國人熱烈歡迎來自海內外的貴賓，同時也感謝科技界所有朋友的共同參與，當然更要感謝共同主辦單位外貿協會、台北電腦公會辛苦努力，成就今天的盛會。

賴清德總統（中）4日到台北南港展覽館出席2024台北國際電腦展開幕典禮，由外貿協會董事長黃志芳（左）與經濟部長郭智輝（右）陪同。（鄧博仁攝）

賴清德指出，台北國際電腦展是科技業從事外貿非常重要的平台，也是科技界新創界展現實力非常重要的舞台，今年的盛況更勝以往，有超過30個國家、4500個展攤、1500家公司齊聚，他要代表國人祝福展覽圓滿成功，不僅僅照顧台灣，更要嘉惠全世界。

賴清德表示，今天在場的都是科技界的武林高手，全面數位化的時代已經來臨，而且人工智慧的革命性的發展絕對扮演關鍵的角色，台灣何其有幸，因為大家共同努力幾十年，一舉把台灣推上了AI革命的中心點，讓台灣成為無名英雄，也讓台灣成為世界的支柱。

賴清德也宣示要打造台灣成為「人工智慧島」，未來政府將推動3點基本工作，包括：首先，政府會穩定供電，提供多元綠電，並且建立屬於台灣自己的資料中心；第二，將建置超級電腦，他要在這裡公開感謝黃仁勳願意捐贈第一台超級電腦給台灣，也感謝台積電每年願意支付營運的費用，未來必要的話，政府也會投入，建立符合需要的超級電腦，提供給產、官、學、研使用，讓台灣的發展能夠持續發展下去。

台北國際電腦展（Computex）4日開跑，主辦單位為呼應主軸「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」。「AI教父」的輝達創辦人黃仁勳現身會場逛展，吸引民眾爭相搶拍及簽名。（鄧博仁攝

第三，政府會持續培養人才，賴清德續指，不管是ICT產業的人才、晶圓製造的人員、半導體的人才，或人工智慧的人才，政府會持續投資培養人才，讓台灣成為人工智慧島。

賴清德也向企業界喊話，懇請大家能夠做3件事情，第一件事就是投資台灣，讓人工智慧在台灣能夠產業化、持續發展；第二件事，同樣也是投資台灣，讓人工智慧在台灣有更多的創新應用；第三件事，仍是投資台灣，讓台灣的產業，包括100多萬家的中小企業，也都能夠人工智慧化，讓「人工智慧島」不是只是一個概念性的目標，而是能實質對經濟產生作用，讓人民的生活更好。他最後再次邀請大家，為下一個世代更加繁榮、世界進步，共同努力。