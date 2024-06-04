以上海為首，包含蘇杭、寧波等長三角地區14座城市的規劃系統負責人近日在上海商討「上海大都市圈」國土空間總體規劃。這也是全大陸首個跨省域都市圈國土空間規劃，涵蓋11.4萬平方公里與1.1億人口。未來上海大都市圈更將推進區域創新走廊聯動融合建設，從上海出發，在30分鐘至90分鐘內可達其他13城。

據了解，在今年長三角地區主要官員座談會期間，「上海大都市圈」國土空間規劃進展和內容都將作為一項重要議題，相關工作模式正在長三角推廣開來。

根據上觀新聞報導，從今年1月開始，長三角14座城市輪流做起東道主，每月召開一次都市圈規劃編制會議，5個月內已走訪過南通、寧波、宣城、上海和蘇州。

至於為何要規畫起「上海大都市圈」，業內人士表示，這張藍圖已到了不得不畫的時候。當前世界城市的經濟競爭，已越來越多表現在城市群、都市圈之間的競爭。

以上海為圓心、1.5小時交通距離為半徑畫圈，能覆蓋蘇州、無錫、常州、南通、鹽城、泰州、杭州、寧波、嘉興、湖州、紹興、舟山和宣城。這14城共同組成的上海大都市圈，GDP總量達18.28兆元（人民幣，下同），規模已接近世界第7大經濟體的法國，並以全大陸1.2％的土地面積貢獻14.5％的經濟體量。

但上海大都市圈在創新能力、產業鏈韌性等方面與美國紐約都市區、日本東京都市圈、英國大倫敦地區等頂級城市群還存在差距。

針對近期14城討論內容上，已在都市圈總體格局上形成共識，確定「一核四翼、三層三網三底色、多心多廊多鏈結」的「上海大都市圈」總體空間格局。

其中「一核四翼」，是指上海主城區和周邊區域，東翼海岸帶和海洋空間、西翼太湖周邊地區、南翼杭州灣地區、北翼長江口和北部地方。

而「三層三網三底色」，則分別指大都市區、聯動協同區、區域協作區三個空間層次；以軌道網、航道網、公路網為重點，建構一體化綜合交通網絡及樞紐體系，形成以上海為核心，抵達其他城市「30—60—90分鐘」交通圈。