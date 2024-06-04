晶圓代工龍頭台積電(2330)董事長暨總裁魏哲家受訪時表示，公司一直持續擴廠，因此永遠欠缺人才，而全球製造布局能廣納全球人才，對台積電的影響非常大，將盡量創造能讓員工快樂工作的工作環境，並點出價值觀一定要與公司相同的徵才原則。

對於各地區員工數及規畫，魏哲家指出台灣達7.9萬人、中國大陸約3千多人、美國亞利桑那近2千人，華盛頓及日本各近1千人。由於在半導體業占據有利位置，台積電一直在擴廠，目前有4個晶圓廠、3個先進封裝廠興建中，因此永遠欠缺人才。

魏哲家指出，台積電目前是憂慮人才培育速度跟不上擴廠速度，徵才原則是誠信、正直、創新、尊重客戶的價值觀一定要相同，做事方法則可能稍有彈性。全球製造布局可以廣納全球人才，對台積電的影響非常大，將會盡量創造能讓員工快樂工作的工作環境。

對於美國興建等經營成本均高於台灣，魏哲家坦言確實如此，但指出他的原則及策略是不拿台灣及美國相比，應該要與當地同業相比，目標在全球各地的營運表現都比當地同業強，相信未來在美國一定會繳出很好的獲利表現。