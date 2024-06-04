黃彥男強調，數發部的目標，是希望2年內將「軟體、AI、資安」打造為新的兆元產業。（截自中時直播）

台北國際電腦展（COMPUTEX）今（4）日開幕，賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、數發部長黃彥男以及經濟部長郭智輝皆到場與會。黃彥男強調，數發部的目標，是希望2年內將「軟體、AI、資安」打造為新的兆元產業；郭智輝則說，迎戰全球供應鏈重組，台灣有備而來，近期政府已經推動晶創方案，確保我國IC設計業者在5年內能進到全球前2名。

黃彥男致詞時說，未來產業發展，當然需要數位轉型，而數位轉型中，AI就是很重要的工具。他向在場企業界闡述數發部未來的推動工作重點，分別為打詐、強化數位韌性以及推廣數位產業，而這3件事與軟體、AI以及資安等3項重要技術有所關聯，這也是數發部未來推動產業的3個重點，更是數位經濟發展重要基礎。

黃彥男透露，他們的目標，是希望在2年內、也就是2026年，要將「軟體、AI、資安」打造為新的兆元產業，這是未來要努力的方向。

黃彥男表示，數發部為了推動AI產業，也跟國科會、國發會針對輔導新創人才，做出努力。當然，過程中也會和產業密切合作，產業若有任何建議、需求，也歡迎向數發部提出。他強調，數位科技是台灣未來發展的重要引擎，相關實力也能藉此展現，讓全世界看見。

郭智輝則表示，所有參與台北國際電腦展的廠商，展出精湛的最新科技，與豐沛的產業數量，更展出傲人的創新能力與前端動能。而在可預見的將來，AI將全面覆蓋人類的食衣住行育樂，乃至於健康醫療，由於台灣科技實力，居於AI世代的關鍵地位，而電腦展也正式宣告這個時代的來臨。

郭智輝說，隨著AI帶來各項便利，從前各種夢想都將在日後實現，而如此飛速發展的生活想像，都是以半導體產業為技術核心，從半導體到筆電、伺服器、智慧手機、車用電池等，台灣都能快速地在應用市場了解需求，扮演關鍵角色。

郭智輝認為在數位化、低碳化的洪流下，產業透過數位轉型，以提升競爭力，已經勢在必行。而對於產業智慧化，優質精密的晶片是不可或缺的，這是台灣的機會，也是台灣的策略。目前9成以上的高階晶片在台灣生產，我們在先進製程方面領先全球，製造出與新興科技完美結合的晶片，是各國開發新興科技不可或缺的夥伴。

郭智輝說，除了擁有全台第一的半導體技術外，台灣的民主法治以及位居亞太戰略關鍵位置的要素，也獲得國際企業信任，從國際大廠近期紛紛來台投資，能看到成果。未來經濟部為掌握生成式AI關鍵技術產業革命機會，將協助我國IC設計廠商，投入先進晶片、系統研發，加速產業技術創新、突破，

郭智輝指出，近期政府已經推動晶創方案，提升業者對高技能運算、高階AI半導體技術的研發，確保我國IC設計業者在5年內能進到前2名。而為鼓勵產業升級轉型為多元創新應用，今年將積極推動產創條例第10條之一的修法，除保留智慧機械、5G、資安設備或服務等投資抵減，也將擴大範圍到購買淨零設備、AI應用、IC設計軟體等項目，向2025年淨零目標邁進。

此外，郭智輝表示，經濟部也要協助中小企業海外布局，採取「以大帶小」策略，由大企業帶領中小企業，參與AI供應鏈的發展以及投資。並推畫布局海外台商重點區域，如日本、歐盟、東南亞、美國，建立台商生產聚落，並提供相關服務，降低中小企業拓展海外市場之障礙。

郭智輝也提到，台灣的美食、觀光、健康與美容都是非常有力的產業，未來經濟部會持續將台灣好產品行銷到全世界，也吸引國際人士來台停留，深入了解台灣，並能夠檢驗美好的台灣。最後他強調，迎戰全球供應鏈重組，台灣有備而來，要化挑戰為機會，在既有的堅實科技基礎上，提供更先進便利的產品以及服務，繼續締造經濟佳績，同時也為世界經濟做出貢獻。