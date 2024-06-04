蘋果、Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta和輝達（Nvidia）這6檔大型科技股走高，帶動標普500指數在5月收漲約4.8%，創下2003年以來最佳同期表現。

BMO Wealth Management美國投資長Yung-Yu Ma接受雅虎財經訪問時表示，現在市場相對狹窄，且最近越來越窄，實際上驅動盤勢的股票變得更少，就健康的市場而言，這不是你想看到的情況。

標普500指數在5月上漲近5%，但標普500等權重指數5月漲幅卻低於2%。在今年第一季，這兩個指數之間的差距還不到0.5%。

自標普500指數拉回5%並在4月中旬觸底反彈以來，大型科技股再度成為市場焦點。在AI晶片巨頭輝達一個月大漲近30%帶動下，那斯達克指數5月大漲6.9%，創下20多年來同期最大漲幅。

RBC Capital Markets美國股票策略部門主管Lori Calvasina周一出具報告指出，最近的盤勢是輪動行情「嘎然而止」，他並列舉出一些讓投資人感到擔憂的因素，包括美國公債殖利率上揚再度成為股市阻力，並迫使許多投資人轉向大型股。再加上美國經濟仍然強韌、增長力道可能超出預期的故事受到打擊。

在5月最後一周，美國首季經濟成長率遭到下修，以及供應管理協會（ISM）周一公布的美國製造業指數在5月進一步下跌至48.7，不及經濟學家預估的49.8，為連續第2個月陷入萎縮，並創下3個月來新低。

Calvasina表示，要重新點燃輪動行情需有幾個條件，包括10年期債息必須停止上漲、貨幣政策路徑與降息時間點應更清楚明確、美股整體企業獲利趨勢要改善，以及經濟需再度振奮人心。