國民黨立委柯志恩今（4）日中午逛了立法院的台東產業行銷市集，並透露立法院長韓國瑜前來打招呼後又匆匆趕回議場主持議事，她表示，不僅真心佩服韓切換角色的功力，也把握機會和韓溝通許多仍未通過的民生法案。

歷經十年的催生，立院今在朝野一致支持之下，三讀通過「再生醫療法草案」、「再生醫療製劑條例草案」雙法，開啟再生醫療新里程。柯志恩發文直言，今天的立法院沒有衝突，只有福國利民的法案。

話鋒一轉，柯志恩表示，她中午逛了立法院的台東產業行銷市集，是由同黨立委黃建賓協助在地青年北上推銷產品，過程中還遇見韓國瑜前來打招呼，並馬上和大家打成一片，隨後又匆匆趕回議場主持議事，「真心佩服韓院長切換角色的功力，當下也把握機會和院長溝通許多仍未通過的民生法案」。

柯志恩提到，下午的院會還有地方等很久的提高議員助理補助費、村里長春節慰勞金以及原住民保留地禁伐補償金等重要法案要處理，相信大家都能好好坐在位置上表決，「只要朝野能達成共識，可以為國人爭取更多福祉，這樣不是很好嗎？」