除了業績與展望報喜，輝達宣布1股拆為10股的股票分割計畫，截至5月底，輝達市值暴增近25%至2.69兆美元，在全球排名第三。

微軟穩居全球市值王座，其5月市值增加6.6%至3.08兆美元。受惠於AI熱潮，微軟股價在5月創下歷史新高。

蘋果市值仍然排名第二，截至5月底大幅成長12.9%，達到2.94兆美元，同樣也是受惠於AI題材，以及iPhone手機在中國的銷量大幅成長。

BofA Global Research指出，AI正在推動從智慧手機轉向「IntelliPhone」（AI智慧手機）的新趨勢，AI將驅動一個長達多年的升級周期，而蘋果可望受惠。

截至5月底，Alphabet（市值2.14兆美元）仍是全球排名第四大市值公司，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）市值在全球排名第五，亞馬遜排名第六，Meta Platforms排名第七，波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）排名第八，禮來（Eli Lilly and Co）排名第九，台積電排名第十。

曾風光一時的特斯拉5月市值下滑近3%至5679億美元，表現敬陪末座。由於歐洲銷售衰退、電動車需求成長持續放緩以及競爭加劇，特斯拉5月股價表現低迷，下挫逾4%。