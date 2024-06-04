輝達（NVIDIA）與鴻海集團今（4）日宣布以「超級晶片」GB200伺服器為核心，將在高雄建置先進算力中心。對此，高雄市長陳其邁證實此事，並將招手輝達研發中心落腳亞灣，並加碼送高雄港3席船位，也歡迎輝達執行長黃仁勳到高雄夜市走走，感受高雄人情味。

高雄市長陳其邁招手輝達研發中心落腳亞灣，並加碼送高雄港3席船位，也歡迎輝達執行長黃仁勳到高雄夜市走走，感受高雄人情味。（柯宗緯攝）

全球最大AI伺服器製造商、鴻海科技集團今天宣布將攜手輝達以超級晶片GB200伺服器為核心，在台灣高雄建置先進算力中心，驅動集團3大平台（智慧製造、智慧EV、智慧城市）。

高雄市長陳其邁表示，未來時代是算力的時代，包括GPU或智慧運用都需要大量算力，原來輝達在高雄設立Taipei-1提供產官學使用，預計包括鴻海等會再加大規模，至於地點這幾天市府也密集跟鴻海討論，會讓先進算力中心順利落地。

至於黃仁勳點名輝達研發中心可能選項為台北、台南、高雄，陳其邁笑說，非常樂見，積極爭取輝達在高雄設立研發中心，亞灣2.0是最好的地點，高雄不斷做好準備，除台積電來高雄投資外，還有AI相關領域應用部分相當重要，高雄位於半導體S廊帶的樞紐，從上游材料設備到晶圓代工製造到封裝，到下游的AI及應用服務，希望打造完整AI產業鏈。

高雄會提出哪些條件誘因？陳其邁賣關子說，「機會是留給準備好的人」，高雄打造最好的投資環境，而黃仁勳講得很有道理「這是一個Team，我們也是台灣一份子，也跟其他大廠和縣市共同合作，高雄不會只顧自己好，而忽略其他縣市的發展」。這幾年高市府持續跟AI廠商，包括鴻海、仁寶等，隨著大廠逐漸進駐，他也透露接下來還有幾家「電子5哥」大廠在布局，正在選地、準備建廠。

陳其邁強調，國土均衡發展對台灣非常重要，過去重北輕南、資源集中北部，現在南部逐漸開始要拉近平衡，努力再努力，高雄服務好客戶，減低他們投資的風險，讓他們覺得高雄是好的投資環境，並持續加碼投資高雄。

「Nvidia夥伴要來高雄的話，我們絕對歡迎！」陳其邁也邀請黃仁勳到高雄看看，他說，高雄的夜市也很好，人情味也不錯，投資環境更好，這裡好山好水，高雄市民也非常勤奮。他笑說，「高雄投資的廠商，我都附送3個船位，心情不好可以出海，可以面對美麗的高雄港」。