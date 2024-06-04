口袋證券指出，這10檔ETF多以美國大型成長股為主要核心持股，除了輝達之外，微軟、蘋果、亞馬遜、臉書等，也都是其核心配置的標的。在這場AI盛宴中，這些巨頭企業也不會缺席。

黃仁勳演講擘劃AI願景，指出運用AI，電腦不只能產出資訊，還能產出技能，將使得人們不只能獲得資訊，還能獲得各種協同合作者，並預言PC變AI，將掀起新的工業革命。AI風潮，也讓Nvidia股價一舉突破美股1,150美元。

這股AI商機也反映在美ETF的績效上。根據口袋證券統計，目前持有Nvidia股占比的前10大ETF中，持有比重超過7％至20％以上，近一年來績效表現高達30％至80％，遠勝過S＆P500以及Nasdaq科技指數。

再從3月~5月這三個月績效來看，3、4月美國受延緩降息干擾下，股市一度受干擾，隨五月AI運用再度升溫，半導體股再現領頭角色，5月呈現牛市格局，這10檔ETF近3個月報酬持續成長。

口袋證券也指出，VanEck半導體ETF（SMH）過去一年總報酬率高達八成以上，主要是持有輝達超過20.6％，另也持有台積電超過13％，扎扎實實參與分享了AI成長的果實。一場工業革命的開始不會是短期的，參與的巨頭企業也不會是孤獨的，投資人想參與又擔心股價過高，不妨透過ETF的布局參與AI盛會。