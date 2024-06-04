學童們闖關玩遊戲體驗。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

眾人合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

每校都盛裝打扮。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣大力推動國際教育，各校近220位師生4日在苗栗市文山國小活動中心齊聚，裝扮極具特色的歐洲各國服裝，更直接將歐洲文化搬到文山國小，體驗文山國小在地特色課程，讓參與學生在玩樂中學習，並親身體驗台灣與歐洲文化的異同，向歐洲伸出友誼之手，讓歐洲文化走進苗栗校園。

縣府為讓學童們不用出國，也能體驗國際教育課程，陸續推動國際教育與課程。今天特別邀請全縣各鄉鎮市國小220位師生，齊聚文山國小，每校都盛裝打扮，穿上歐洲各國服裝，包括文山國小戴著威尼斯面具、後龍國小法國小王子上身、信德國小扮演挪威海盜、大同國小穿著希臘風情、蓬萊國小一群哈拉波特、蟠桃國小慕尼黑派對裝扮，校校都非常吸睛。

各校緊接著中午品嘗歐洲美食，也讓各校體驗文山國小在地特色課程，從一開始唱跳自編的「水保勇士」，再到12個闖關活動，讓參與學生在玩樂中學習，並親身體驗台灣與歐洲文化異同，讓歐洲文化走進苗栗校園。

縣長鍾東錦表示，縣府非常重視國際教育政策，今年2月由縣府自籌經費，鼓勵各校申請國際教育旅行，3月更由教育處長葉芯慧率領16位校長至澳洲出國考察，緊接著各校積極辦理教育部國際教育計畫，還包括暑假期間「澳視群英3.0」，經初試、中英文口試等流程遴選出縣內優秀國高中學生共20人至澳洲參與培育課程，除了讓學生研修資優的課程知識外，更藉此拓展人際關係，將來方能與世界接軌。

而縣府也秉持「不讓任何一位孩子落後」，就算不能出國也能體驗國際教育課程，自3年年啟動國際教育在地化課程「海好有你」、2022年的「仙境奇緣」、2023年的「龍是你啦」，到今年「玩轉文山」，6校共同合作國際教育在地化課程，除了提升師生國際視野，也作為學校「在地國際化」的最佳典範，期許更多的學校在課程與教學上能與世界接軌，涵養苗栗學子成為未來的國際人才。

教育處長葉芯慧表示，縣府自2020年設立國際教育中心，即由中心負責擘畫及陪伴縣內中小學國際教育的發展，每年都推出別出心裁的課程與教學，讓全國讚歎苗栗教學的軟實力。「玩轉文山」的課程由縣內輔導員温櫻美、陳智康、葉怡美老師與文山國小一起設計歐洲主題國際教案。

這次文山國小以與歐洲交流及結合校本在地國際化課程，透過活潑有趣的闖關活動，不但讓各校的孩子們在課程中得到學習樂趣，並關注知識與生活的結合，具體提升本縣學生的自我認同與跨界交流的能力，不用出國，也能感受迷人的歐洲風情與苗栗在地特色。