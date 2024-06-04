受傳統淡季影響，砷化鎵晶圓代工大廠宏捷科（8086）5月營收4.34億元，雖較前月微幅減少2.71％，但仍較去年同期大幅成長120.21％，累計前五月營收21.67億元也刷新歷年同期高，年增2.3倍。公司指出，第二季為傳統淡季，加上月底出貨高峰適逢新台幣大幅升值不利因素，拖累營收表現，然預期6月後將會重啟成長趨勢，全年營收「季季高」無虞。

宏捷科5月雖受傳統淡季影響，單月營收小幅下滑至4.34億元，以4、5兩月營收總和8.81億元估算，6月營收只要突破4.06億元就可繳出優於首季12.86億元表現；且公司指出，大陸618銷售檔期及下半年新機拉貨已陸續啟動，預估第二季營收季增仍穩妥，下半年則受惠旺季來臨、新品發表、AI手機刺激換機需求等利多，「沒有悲觀的理由」。

宏捷科透露，美系客戶為因應巿場新應用需求積極驗證新機相關產品，陸系品牌也有不少工程品未來有望陸續導入量產，今年新品工程品需求持續增加，看好未來只要總體經濟轉趨穩定，工程品轉量產品的速度就會加快，加上手機是目前市場3C產品中下半年復甦態勢最明確者、客戶端已也無明顯庫存，催動產能需求大舉增加。

而工程品從驗證到量產至少要兩年的時間，若產能不足客戶會不放心量產，也因此，宏捷科產能擴充進度不停歇，目前公司產能已連續滿載數月，預計近期將正式擴充至1.5萬片，而年底會依照進度可望達成2萬片目標，甚至不排除更向上提升至2.2萬甚至2.3萬片。

至於市場關注蘋果今年9月將推出的iPhone 16系列新機是否將導入WiFi 7。法人分析，蘋果近年新機均無明顯升級，本次為挽救買氣、性能可望大升級，且WiFi 7高速傳輸特性亦有助強化蘋果自家AI與AR穿戴式裝置Vision Pro等應用，導入機率高。

由於WiFi 7所需功率放大器（PA）達8～10顆，且一旦蘋果陣營搶先打入WiFi 7市場，非蘋陣營的陸系品牌也將快速跟進，將推升PA需求全面爆發，對砷化鎵產業需求貢獻度高，宏捷科受惠程度可期。