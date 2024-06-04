立委賴瑞隆表示，感謝中央地方合作全力建設高雄，發展亞洲新灣區，創造優質投資環境，推動產業轉型升級。未來也將促中央協助高雄市政府，極力爭取輝達在高雄設立研發中心。（立委賴瑞隆服務處提供）

鴻海今（4）日宣布攜手輝達（NVIDIA）將以超級晶片GB200伺服器為核心，在高雄軟體園區建置先進算力中心，預計2026年完工。對此，高雄市長陳其邁表示，因應AI領域崛起，市府更做好準備，相信高雄與亞灣區的條件與區位優勢，絕對是企業投資的首選，將持續爭取輝達研發中心等更大投資落地高雄，讓AI生態系在高雄擴大發展。

「我們的目標就是讓南台灣的科技廊帶成為影響世界半導體產業的關鍵區域。」陳其邁指出，他上任以來打造南台灣科技廊帶，串連「亞灣2.0」與「半導體S廊帶」兩大計畫，帶動更多投資落地高雄。在原有封測與材料設備產業基礎上，擴大招商引入半導體上、中游產業鏈，IC設計與晶圓製造等國際級企業相繼投資與擴廠，高雄不僅擁有最先進的2奈米製程，更有完整的產業鏈與區位優勢。

陳其邁進一步提到，亞洲新灣區是高雄最具投資潛力的區域，已招商多家國際大廠、媒合地方的新創量能，採取「以大帶小」的模式發展軟體科技與新創事業，包含IBM、鴻海紛紛設置軟體中心，更有多達上百家的新創公司進駐高軟。

因應AI趨勢，日前NVIDIA的超級電腦也已於亞灣區完成設置，未來可以提供約4分之1的算力給產官學研與新創進行研發使用，以提升AI研發及技術發展，未來將結合生態系夥伴推動生成式AI應用方案的實質落地。

針對多年高雄與鴻海的合作，陳其邁則感謝鴻海集團看好高雄，市府積極發展智慧城市及導入各項應用合作，與鴻海聯手組建「CityGPT生態系」，從三大平台：智慧製造、智慧EV、智慧城市，甚至連未來的AI應用，都在高雄落地實踐。

高市府經發局長廖泰翔強調，市府將持續爭取AI研發大廠，與指標企業及頂尖大學均保持密切聯繫，尤其針對人才培育以及產學合作，已經開始著手相關計畫，包含引入清華及陽明交大等頂大進駐，並媒合在地院校與產業合作，後續針對人才培育、產業對接、相關補助等提供企業更全方位行政協助，加速AI產業在高雄擴大發展。

針對鴻海宣布，將攜手輝達在高雄建置先進算力中心。其中，在台研發中心，高雄也是選項之一。對此，立委賴瑞隆表示，感謝中央地方合作全力建設高雄，發展亞洲新灣區，創造優質投資環境，推動產業轉型升級。未來也將促中央協助高雄市政府，極力爭取輝達在高雄設立研發中心。

賴瑞隆表示，擔任立委以來，召開十三次亞洲新灣區座談會，要求中央重視高雄產業轉型建設、數位人才培育及招商投資規劃。去年5月，行政院再核定「亞灣智慧科技創新園區推動方案（亞灣2.0）」計畫，總經費由5年106.64億元，增至7年170.39億元。未來預期可吸引550億元投資、帶動2200億元經濟產值，孵育至少200家新創，創造4200個就業機會。