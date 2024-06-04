立法院今（4）日三讀通過，時隔24年未調漲的地方民代公費助理費，終於拍板將於明年元月起調升。對此，高雄市民意代表助理工會表示，非常肯定朝野立委努力，同時也感謝各政黨不分黨派的支持，以及行政院內政部的協助，未來可望讓更多新血願意投身政治工作，替政治圈注入更多活力。

立法院會今天三讀通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文，每位議員助理補助費總額上限，直轄市議員從每月24萬調升到32萬元、縣市議員則從每月8萬提高到16萬元。

針對助理費調漲，高雄市民意代表助理工會表示，非常肯定朝野立委努力，同時也感謝各政黨不分黨派的支持，以及行政院、內政部協助，未來可望讓更多新血願意投身政治工作，替政治圈注入更多活力。（高雄市民意代表助理工會提供）

對此，高雄市民意代表助理工會指出，本工會自2023年8月起成立，首要目標即為爭取24年未調整的公費助理費調升。經過1年的奔走及努力，終於在今天於立法院中三讀通過，讓地方民代公費助理費的總額得以於2025年1月1日起調升，相信各從業人員都會感到相當振奮。

該工會表示，這對各地方民代的助理來說，無疑是相當大的鼓勵。未來各服務處不論是調高薪資或增聘人力，都能減輕從業者工作上之負擔，也能讓更多的新血願意投身政治工作，替政治圈注入更多活力。

該工會也強調，如今公費助理費終於調升，但工會的任務尚未結束，公費助理費的調升只是第一步，未來將會繼續致力於改善工作環境、福利結構以及強化民代助理輔弼議事之能力。