聯發科技在多個成功的產品領域採用Arm IP，天璣系列行動平台基於Arm低功耗設計，聯發科技將旗艦運算、繪圖和 AI性能發揮到極致，提供業界領先的功耗效率。聯發科副總經理Vince Hu表示，聯發科與Arm將共同合作，使客戶的產品設計滿足AI應用最具挑戰的工作負載，並極大化效能功耗比(performance per watt)。在聯發科持續拓展資料中心業務上，將與Arm密切合作，透過聯發科在混合運算、AI、SerDes、chiplets、先進封裝上的技術能力，加速AI從裝置端到雲端的創新。

Arm資深副總裁暨基礎設施事業部總經理Mohamed Awad表示，AI正在持續推動產業對更高運算能力和效率的需求。基於雙方在已推出數十億高效能、高效率裝置的長期合作基礎上，聯發科加入Arm全面設計生態專案，透過Arm Neoverse CSS，為產業建構可持續的、AI驅動的雲端資料中心，將優異的技術導入雲端基礎設施領域。