AEX-2UA1是市場上首批採用x86 CPU架構的NVIDIA MGX短機身邊緣AI伺服器，代表著安提在邊緣AI產品版圖的重大突破，從專業邊緣裝置跨足至全方位人工智慧伺服器解決方案。

隨著SuperEdge NVIDIA MGX短機身伺服器的推出，更象徵了宜鼎集團AI布局更推進至下一個重要里程碑；自此，宜鼎集團將可全方位滿足客戶從前端感測器、儲存裝置、AI軟體工具、邊緣運算平台到邊緣AI伺服器的多元需求。

SuperEdge AEX-2UA1邊緣AI伺服器，能於緊湊外形中提供強勁效能，助力企業透過私有大型語言模型 (LLM) 等企業級人工智慧應用，有效處理較為敏感的數據資料。其緊湊強勁、空間優化的系統設計，特別適用於注重資料隱私的金融、醫療，以及5G電信產業等領域，適合用於關鍵型任務應用與部署。

隨著生成式AI技術的快速發展，各行各業都湧現出巨大的應用潛力。然而，傳統的雲端開放式大型語言模型（Cloud-based LLM）服務，對於處理敏感資料的行業，例如金融、生物科技、醫學研究而言，可能在營運及合規性方面潛藏風險。有鑑於此，這些企業急需一套能兼具安全性與成本效益，同時效能符合企業需求情境中運行大型語言模型的解決方案。

安提推出AEX-2UA1企業級邊緣AI伺服器，協助企業在本地端部署私有大型語言模型的AI訓練與推理，賦能企業得以利用敏感資料訓練模型，並於符合嚴格法規的前提下安全地運用這些模型。

AEX-2UA1結合先進的NVIDIA和Intel 技術，搭載最新Intel® 第六代Xeon處理器，支援高達兩張NVIDIA 雙插槽 (Double-deck) GPU，並透過強大的NVIDIA NVLink GPU至 GPU的雙向直接互連技術，釋放高效能邊緣運算應用的完整潛能。

此外，AEX-2UA1支援先進的網路解決方案，包括NVIDIA Bluefield-3 DPU、SuperNIC和NVIDIA ConnectX-7 NICs，讓企業的邊緣AI系統可在伺服器與伺服器或儲存設備之間進行高效通訊、達到平行處理，相互串聯成企業級邊緣AI系統。

有鑑於邊緣端的環境限制，AEX-2UA1採用 x86短機身設計(43.8cm x 42cm x 8.8cm)，並透過前置式I／O設計和緊湊機架式外型提升空間利用率，使其能夠靈活部署於各種機架和非機架環境，使企業能將多元的AI應用部署於任何所需的邊緣端位置。

同時，AEX-2UA1採用NVIDIA MGX模組化伺服器架構，提供最大的靈活性和相容性，並支援NVIDIA新一代的Blackwell GPU，以協助企業確保更高的未來擴充性。