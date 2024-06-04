維田表示，本次在COMPUTEX 展中率先揭露AILS系列AI IPC和AI SaaS產品，結合數據型AI和影像型AI，強化數據預測功能和複雜瑕疵檢測技術，提升產線智慧化並降低能源消耗。

此外，維田產品具引導式標準作業程序（SOP）教學功能，可加速資料擷取和AI預測整合，強化模型運算效率，縮短開發時程。藉由提供邊緣AI應用新產品，及滿足強大AI算力需求的AI IPC，可用在訓練企業LLM落地AI語言模型等，在產業地端AI及AIoT領域提供多樣解決方案。

維田產品具有專為嚴苛環境應用之強固結構，與無風扇寬溫操作設計，同時具備防鏽、防塵、防水、防爆等特殊功能，以全防水不鏽鋼工業電腦及HMI人機介面為產品核心，提供特殊工業場域解決方案，例如戶外日光可視設計、模組化擴充設計等，並秀出的新一代HMI人機介面、防爆系列工業電腦、觸控式強固工業電腦等產品。

在智慧交通方面，維田展出車載和船用工業電腦，適合安裝在工程車、堆高機、農耕機等特殊車輛及海事船舶上，並提供車輛溝通，航海導航，自動控制，數據擷取與傳輸，智能運算等應用。

另外有針對倉儲管理、物流、車隊管理等應用的強固平板解決方案，除了具備強固耐震，耐候性佳的特點外，更能進一步提升操作便利性與可靠度。在船舶解決方案上，ViKING系列產品符合IEC 60945船舶認證，並根據DNV標準設計，適合惡劣和極端的運作環境。

在智慧醫療方面，維田推出新款醫療Panel PC及顯示器，符合DICOM標準，可應用於醫療智慧推車、護理管理、醫學影像顯示與判讀等。此外，可攜式超音波掃描平板電腦、AI圖像分析主機，策略夥伴博鑫醫電的智慧醫療監護儀等。

法人預期，隨著AI應用逐漸深入各終端場域，擴大產品出海口，預料AI IPC占維田營收比重可望逐年提升，且因產品毛利率較高，將有利於優化產品組合，增添獲利動能。