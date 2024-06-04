新竹市高層住宅火災造成2名消防人員殉職，內政部消防署已依消防法啟動災害事故調查，同時也持續提出多項具體提升災害搶救策略，積極回應各界相關建議，以強化消防人員安全保障。消防署表示，內政部已向行政院爭取約260億元23項中長程計畫，補助地方政府增加消防裝備器材，提升科技救災能力。

消防署表示，在科技救災部分，除了推動運用救災機器人及無人機，室內定位裝備已奉行政院核定，將於2025至2029年購置43套，消防人員將可經由身上小型無線發報器，即時於73部通訊平台指揮車，顯示人員移動軌跡及通訊，讓指揮車有效掌握消防人員在建築物內的位置，以提供必要協助。

消防署指出，為了強化現場指揮管制，該署已自2024年4月起推動「救災安全推動幹部教育訓練」，分別在北、中、南及東部辦理8場次大隊長以上幹部訓練，並於2022年起開辦7項新式課程，包含消防人員自救、緊急救援小組（RIT）及事故安全官等項目，全面從管理面向訓練加強。至於外界關注的「國家消防學院」，消防署也已於2023年委託專業團隊進行評估，預計今年完成報告納入後續政策參考。

消防署說明，在維護高層建築物公共安全方面，消防署將與國土管理署密切合作，擴大辦理聯合稽查，儘速完成公安申報簡圖介接119派遣系統，以利外勤消防同仁迅速掌握起火建築物平面狀況。同時，也和國土署就通風排煙設計、管道間防火填塞施工及防火區劃等問題，召開專案會議研商。