房價持續上升，民眾卯起來買房，與房價、房子有關的話題往往都能受到關注。一名網友好奇詢問，看房子的時候常常都會聽到銷售員稱「老闆自己也有留幾戶」，想知道這句話到底是不是真的，意外引起討論。

鄉民「TomFord5566」今（4）日在PTT房屋板表示，最近接連看了幾個建案，好幾個銷售員都說「老闆自己也有留幾戶」，給人一種未來老闆也會住在這裡，應該會蓋得更認真的感覺，但他冷靜下來後驚覺，老闆也就只有自己一個人或是自己一家人，哪可能住太多地方，「想問問這句話是不是常見話術之一，只有我這個小白會信以為真」。

其他人則笑說「老闆有留可能是真的，但下一句沒說出來的更可能是『打算將來再賣』」、「我住的社區，建商老闆還真的住頂樓」、「老闆自己有留可能是真的，我現在住的就是，也真的有蓋得比較好，但僅限於這間，不代表同個建案全部都會好好蓋」。

也有不少人分享「前陣子請人幫忙喬價錢，對方瞭解後說這戶型他買在我樓上，他老闆買在我樓下，結果最後代銷拿來賣的是他老闆那戶，瞬間覺得全都是話術」、「通常1樓跟頂樓都是建商保留戶」、「很常聽到這句話，但有的可信、有的不可信，多觀察，不要因為這句話被影響」。