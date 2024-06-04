輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4日表示在台設立投資研發中心，台北、台南、高雄都是選項，還打趣「哪個縣市有最好夜市？」台南市長黃偉哲晚間在臉書喊話，「台南有最完善AI產業基礎設施！台灣最棒的夜市也在這裡！」更搬出夜市口訣「大大武花大武花」，強調「最棒的夜市，歡迎您！」

黃仁勳宣布在台設置研發中心後，引起台南、高雄、雙北、桃園、新竹、苗栗等縣市表態爭取輝達青睞。黃偉哲繼中午表示，不管輝達研發中心最後落腳何處，站在地方政府的立場，台南都會將最好的一面、最適合發展AI研發中心的條件，充分展現出來。

台南市長黃偉哲晚間在臉書向輝達招手，「台南有最完善AI產業基礎設施！台灣最棒的夜市也在這裡！」（曹婷婷攝）

晚間，他接續在臉書發文表示，台南科學園區去年營收已超越竹科，成為全台第一；且晶片產業重鎮的台南從設計、製造到封裝，上游到下游分工完整，感謝台積電、GOOGLE、ASML等大廠持續加碼投資台南。

他提到，科技產業最重要的綠能，低碳轉型、打造企業永續競爭力，也是台南一直前進的目標，至去年止，備案容量已達4.1GW，全國第1，也是全國第1個制定「低碳城市自治條例」的城市。今年底仁德再生水廠完工後，與永康、仁德每日更可提供6.3萬噸的再生水供南科園區使用，有效舒緩先進製程用水問題。

除了羅列台南各項優勢，黃偉哲也特別強調「台灣最棒的夜市也在這裡！」也就是台南知名夜市大東夜市、大東東夜市、武聖夜市、花園夜市，強調「最棒的夜市，歡迎您！」

網友也紛紛留言「來台南逛夜市，可以用台語點餐沒問題」、「比夜市，台南不可能輸吧！」、「台南夜市南波萬」、「水果攤擺粗來」，但也有網友說「來是很好，但擔心房價又要漲了！」