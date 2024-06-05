00921除息交易日為6月19日，最後買進日為6月18日，預計收益分配發放日為7月17日，對於青睞台股產業輪漲脈動、偏好穩健息收機會的投資人，可以掌握6月份除息機會，這次每受益權單位分配0.58元。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF(00921)標榜台股全部龍頭產業篩選33檔成分股，適合青睞全產業配置，結合有電子、金融及傳產題材，可以參與各產業龍頭股的成長爆發力，加上定期調整各成份股權重達到相同比重，類似股神巴菲特的價值投資理念，相對適合偏好風險分散又期待資產成長的投資族群，適合作為投資組合中的「標配」，更是交易所產業類別重新分類後的ETF趨勢領導題材。

法人機構指出，除了護國神山台積電等題材，回顧金融市場過去景氣，每年表現突出的產業不同，如：2021年全球碰到疫情而增添運輸需求，航運類股趁勢崛起；2020年則是造紙業及半導體產業表現均優異；2019年受惠電動車題材影響，推升汽車類股行情高漲，顯見每年市場輪動的題材各異，對穩健型投資人來說，較難以掌握個股或產業題材的變化下，建議採取具有等權重機制的ETF作為資產組合的標配，較能參與定期調節成分股至權重均衡的投資策略。