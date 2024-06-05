市場研究機構TrendForce最新報告預測，華為正在趕超三星折疊手機市場的地位，預估今年折疊手機市占率有望上升至30.8％，僅次於三星的50.4％，更遙遙領先第三名摩托羅拉的6.2％。華為自2023年推出折疊手機以來，市場頗具好評，2023年的折疊機市占已一舉來到12％。華為將在今年第三季推出市場手款三折疊手機，不僅是技術上的突破，料將掀起一波熱潮，出貨量可期。