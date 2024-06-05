國民黨新北市議員江怡臻今早接受Hit Fm「嗆新聞」專訪，對於2026新北市長候選人，江怡臻透露 ，綠營並未像外界認為的定於一尊，立委蘇巧慧仍面臨黨內派系鬥爭的巨大挑戰；至於國民黨部分，她強調，除了市長侯友宜所提兩大特質人選，國民黨也一定會支持最強人選，守住新北市。

至於黨主席選舉部分，朱立倫主席這段時間穩住國民黨，也證明他說的支持最有機會參選的人，是沒有私心的展現，黨主席必須發揮關鍵的角色，這樣的功能並不容易取代。

江怡臻指出，目前媒體點名的藍營新北市長候選人人選，包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、林奕華及立委洪孟楷，國民黨聯合質詢時便特別問侯友宜心中屬意對象，侯友宜則表示，新北市是全台最大城市、全台灣的縮影，最重要的是要有市政專業、對新北市政嫻熟，再來要有國際觀，才能在新北這幾年的重大建設基礎上，繼續把新北帶向國際。針對侯市長所提，「不可能一下子跳進來選新北」，江怡臻舉例過去民進黨往往空降選新北，包括林佳龍、蔡英文。

江怡臻也強調，2026新北市長選戰，對於國民黨而言是艱苦的戰役，但除了像侯市長所說，國民黨黨內人才非常多，國民黨最後也一定會提出最強人選，共同全力支持，同時也會針對過去這些年執政下，如何在台北縣升格為新北市，在各地創造諸多建設，一一細數市政上的進步及改變。

至於民進黨新北市長候選人人選，江怡臻透露，並非像外界認為的定於一尊為蘇巧慧，雖然蘇巧慧剛同額當選民進黨新北市黨部主委，但民進黨卻異音不斷，例如黨部主委不能提名自己當新北市長，可見民進黨內的派系鬥爭相當熱烈，尤其林右昌在內政部長卸任前，才大動作要用政策「發紅包」，在新北還是跑很勤，而鄭文燦如今也還持續在新北市有動作，跟新北地方保持溫度，因此蘇巧慧面臨的挑戰非常巨大。

專訪過程中，主持人黃揚明也詢問，最近盛傳侯友宜有意參選國民黨主席，甚至媒體也報導侯友宜發賀卡給全國黨代表。江怡臻回應，侯友宜不只是新北市長，也剛代表國民黨參選2024總統，大選期間侯友宜到全國各縣市，跟全國黨代表、地方建立了許多連結，以侯友宜重情重義的個性，在端午佳節前發簡訊感謝與祝福，是合情合理的事情，不過江怡臻也表示，在選黨主席部分，目前其實沒有太多討論。