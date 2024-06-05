關注美股表現，終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲140.26點，或0.36％，收在38711點；標普500指數上漲7.94點，或0.15％，收在5291.34點；那斯達克指數上漲28.38點，或0.16％，收在16857.0點；費半指數下跌36.2點，或0.70％，收在5116.26點。

美股開低走高，四大指數收盤漲多跌少。儘管受到印度股市重挫、歐洲股市普遍下跌影響，美股主要指數早盤開低。不過，繼核心PCE、ISM製造業PMI等多項數據傳遞經濟降溫訊號之後，美國勞工統計局公布JOLTS企業職缺數也由835.5萬降至805.9萬、顯著低於預期835.0萬，抑制10年期美債殖利率繼續往4.3％關卡回落、並創近2個月來新低，提振美股三大指數開低走高、尾盤全數翻紅。盤面焦點方面，AI概念股龍頭Nvidia(NVDA-US)連兩日走揚、股價續創歷史新高；降息預期上升，激勵不動產類股表現強勢。

統一投顧分析，市場重新關注美國經濟數據，由於5月ISM製造業採購經理人指數連續2個月翻落至榮枯線50以下，引發市場擔憂美國經濟體質疲軟。週五美國將公布5月非農就業報告，下周四聯準會亦將召開利率會議，市場觀望美國經濟是否再出現警訊。

市場重新關注總經面，投資人觀望美國經濟數據是否有轉弱疑慮。然台股適逢六月股東會旺季，公司普遍釋出正面的第三季產業景氣及營運展望；科技題材後續還有NVIDIA 分拆、蘋果WWDC等大型事件，將為電子股帶來正面效益，台股仍多頭趨勢不變，電子、金融、傳產良性輪動，指數有機會延續反彈力道。佈局建議聚焦半導體先進製程、GB200 供應鏈、AI PC 概念、科技新品發布概念、貨櫃三雄、高殖利率個股等族群為主。