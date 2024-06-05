●美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）表示，汽車業對美國至關重要，在從太陽能產業學到教訓後，華盛頓大幅提高中國進口電動車關稅是相當重要的行動。

●美國4月工廠訂單月增0.7%，優於市場預期的月增0.6%。美國4月耐久財訂單月增0.6%，不及市場預期的月增0.7%。

●美國勞工部公布職缺及勞動力流動調查（JOLTS），美國4月職缺數達805.9萬個，少於3月份的848.8萬個和市場預期的835萬個，並創下3年多來新低。

●根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加400萬桶，市場預期為減少190萬桶。上周汽油庫存增加403萬桶，餾分油庫存增加200萬桶。

●美國最新公布的就業數據顯示經濟放緩，使市場對聯準會今年降息的預期再度升溫，但美元卻從逾兩個月低位反彈。周二美元指數漲0.19%，報104.333，前一日曾觸及103.99，創下4月中旬以來新低。美元兌加元漲0.4%，報1.3682加元，市場普遍預期加拿大央行周三將降息25個基點。美元兌日圓一度暴跌0.97%，報154.57日圓，因日本央行官員警告不會對日圓貶值坐視不管，以及日本央行據悉即將縮減購債規模。

●聯準會降息預期升高，周二美國債息回落。美國10年期指標公債殖利率連跌第4日，周二一度急挫8.7個基點，報4.312%，創下5月中以來新低。對利率更為敏感的2年期債息亦大跌6.9個基點，報4.749%。

●避險情緒降溫，周二紐約期金收跌21.9美元，報每盎司2347.4美元。現貨金收跌1.01%，報每盎司2327.01美元。

●在供應可能增加而需求可能減弱的疑慮籠罩下，周二紐約期油再跌1.31%，收在每桶73.25美元。布蘭特期油連跌5天，創下今年最長連跌記錄，終場收跌1.07%，報每桶77.52美元。OPEC+表示，今年以來自願額外減產的成員國將自9月起逐步退出這項減產行動。