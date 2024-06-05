國內代銷龍頭大廠海悅前4月EPS高達9.08元，有機會在今年前5月就賺進一個股本，近期多頭攻勢凌厲，昨收盤243.5元創新高，今盤中續改寫紀錄達262元，隨後高檔賣壓出現，走勢稍顯震盪。

海悅目前在手代銷案量約在千億元左右，今年還有自建案新莊「海悅花園」，總銷15~16億元，和合建案與亞昕(5213)、新潤(6186)的「擎天森林」，可分回9億元。法人預期，海悅今年度營收可望成長1~2成左右，獲利也將優於去年。

另一個國內代銷龍頭甲山林集團的愛山林受惠全台房市熱絡，今年度業績也備受看好，近日買盤力道強勁，今開高走高，一度衝上188.5元，創歷史新高，截至發稿，維持6%漲幅。

愛山林目前仍以代銷服務為主，首季就賣了超過400億元的房子，在全台房市景氣仍佳的情形下，今年自代銷營收營收將超越去年。至於在自建案方面，有兩筆完銷個案可完工入帳，合計總銷超過20億元，最快有機會在第三季開始挹注營收。法人推估，今年愛山林營收有機會首度突破百億元。