受此提振，其同業美超微（Super Micro Computer）盤後漲1%，報779美元。

慧與的業績和展望反映出對其AI優化伺服器需求強勁。該公司的AI伺服器採用輝達的硬體。

執行長安Antonio Neri表示，在強勁的訂單與和供應鏈改善驅下，慧與的AI系統營收較前一季成長一倍多。

財務長Marie Myers表示，混合雲和網路的長期趨勢也讓慧與在未來處於有利的位置，她並對網路終端市場的復甦表示樂觀。

慧與公布第二財季（截至4月30日）營收年增3.3%，為72億美元，優於市場預估的68億美元。

AI系統訂單累計達到46億美元。財務長Myers表示，無論從地域或從客群來看，AI需求都在擴大。

第二財季GAAP淨利為3.14億美元，合每股盈餘0.24美元，低於去年同期的3.87億美元和0.29美元。non-GAAP每股盈餘0.42美元，優於市場預估的0.39美元。

慧與預估第三財季營收介於74億～78億美元，其中值優於分析師預估的略高於74億美元。慧與預估non-GAAP每股盈餘為0.43～0.48美元，分析師預估為0.47美元。

該公司亦上修全年財測，最新預估全年度營收成長1%～3%、non-GAAP每股盈餘介於1.85～1.95美元，優於先前預估的全年營收成長0%～2%、經調整後每股盈餘介於1.82～1.92美元。

慧與今年以來股價僅上漲3.7%，表現遠不及伺服器同業。受惠於AI熱潮，美超微今年以來股價上漲171%，戴爾漲77%。